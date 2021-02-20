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Оппозиция Армении заявила, что начинает массовые протесты нон-стоп

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Оппозиция Армении объявила о начале непрекращающихся акций протеста до тех пор, пока премьер республики Никол Пашинян не уйдет в отставку.

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"С этого момента начинаем массовые акции протеста нон-стоп. Сейчас разделяемся на четыре направления по центру города и продолжаем акции неповиновения. Город должен быть парализован. Пока в нашей стране есть Никол (премьер-министр Никол Пашинян - ИФ), стабильности и спокойствия не будет", - сказал координатор оппозиционного "Движения спасения родины" Ишхан Сагателян на митинге оппозиции на площади Свободы в Ереване.

Он отметил, что цель "Армения без Никола" будет достигнута путем скоординированных действий оппозиции.

Сейчас участники митинга, разделившись по четырем направлениям, шествием направляются в различные участки центра Еревана.

Оппозиция Армении требует отставки Пашиняна после принятия в ноябре 2020 года трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе, по условиям которого Азербайджану перешли несколько районов в регионе.

Армения

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