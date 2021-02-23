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Протестующие против премьера Пашиняна собрались в центре Еревана

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Многочисленные силы полиции оцепили весь периметр комплекса правительственных зданий в центре Еревана и прилегающие улицы, чтобы обеспечить переход премьера Никола Пашиняна из одного здания в другое.

Как передает корреспондент "Интерфакса", представители оппозиции Армении с утра во вторник собрались у правительственного здания, чтобы помешать передвижению Пашиняна.

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Премьеру Армении в сопровождении многочисленной охраны, тем не менее, удалось перейти из здания в здание.

Полиция также задерживает наиболее активных демонстрантов. Несколько человек посажены в полицейские машины.

В пресс-службе полиции Армении "Интерфаксу" сообщили, что задержаны 25 человек.

Вечером во вторник оппозиция проведет шествие к зданиям полиции и генпрокуратуры.

Ранее координатор оппозиционного "Движения спасения родины" Ишхан Сагателян заявлял, что оппозиция будет каждый день проводить акции протеста с требованием отставки Пашиняна.

Оппозиция Армении требует отставки Пашиняна после принятия в ноябре 2020 года трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе, по условиям которого Азербайджану перешли несколько районов в регионе.

Протесты в Ереване против прекращения войны в Нагорном Карабахе

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Армения Ереван Никол Пашинян

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