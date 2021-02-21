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Иран изучит предложение о встрече СВПД

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Иран изучает предложение Евросоюза о неофициальной встрече нынешних участников ядерной сделки и Соединенных Штатов, но пока не ответил на него, заявил в субботу заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи.

"Мы изучаем предложение Жозепа Борреля (глава европейской дипломатии - ИФ) о неформальной встрече в формате "четыре плюс один" (подписанты Совместного всеобъемлющего плана действий, СВПД – Россия, Китай, Великобритания, Франция и ФРГ) с США и Ираном, консультируемся с нашими партнерами, включая Россию и Китай, и ответим на это предложение в будущем", – сказал Аракчи в интервью государственному телевидению.

В то же время Иран не видит необходимости встречаться для возвращения США к ядерному соглашению. Для этого США достаточно отменить санкции.

Иран и США расходятся во мнениях по поводу того, кто должен сделать первый шаг к полномасштабному возрождению СВПД, из которого США вышли при президенте Дональде Трампе. Иран настаивает на том, что Вашингтон должен сначала отменить санкции, восстановленные Трампом, в то время, как Вашингтон настаивает на том, чтобы Тегеран сначала вернулся к соблюдению соглашения в полном объеме. После восстановления американских санкций Иран стал постепенно сворачивать выполнение своих обязательств по СВПД.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила накануне, что Соединенные Штаты не планируют предпринимать никаких дополнительных действий в ответ на давление со стороны Ирана до начала переговоров с Тегераном и участниками соглашения по иранской ядерной проблеме.

Высокопоставленный представитель Госдепа США на брифинге в четверг сообщил, что Соединенные Штаты согласны с тем, что для достижения договоренностей по соблюдению всеми сторонами условий СВПД следует определиться с последовательностью действий.

Иран Евросоюз СВПД

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