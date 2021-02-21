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Украина ввела санкции против компании-владельца сети "Спортмастер"

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Компания Sportmaster Operations Pte. Ltd (Сингапур), которой напрямую принадлежит ООО "Спортмастер-Украина", включена в санкционный список решением СНБО и указом президента Украины от 19 февраля.

На три года в отношении сингапурской Sportmaster Operations вводится полный запрет торговых операций, транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, а также запрет ввоза ее продукции непосредственно компанией или с привлечением представителей иностранных государств. Также в отношении компании применяются меры по предотвращению вывода капиталов за пределы Украины.

По информации на сайте "Спортмастер-Украина", в сеть входят около 30 магазинов в 15 городах Украины общей площадью 50 тысяч квадратных метров, которые ежегодно посещают около 10 млн человек, а всего в компании занято свыше тысячи работников.

Помимо этого, "Спортмастер-Украина" развивала сеть дилерских и франчайзинговых магазинов, которая на территории Украины включает более 150 торговых точек (в том числе франчайзинговые Columbia, Sportlandia, Weekender, B2G) общей площадью более 16 тысяч квадратных метров в более чем 30 городах по всей стране.

Сеть магазинов "Спортмастер" представлена также в России, Белоруссии, Казахстане, Китае и Польше.

Sportmaster Operations

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