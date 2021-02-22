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В США доставили треть из 6 млн задержанных из-за непогоды доз COVID-вакцин

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В администрации президента США Джо Байдена сообщили о поставках на места около 2 млн из 6 млн доз вакцины против COVID-19, задержанных из-за сильных холодов в Техасе и других американских штатах.

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"Мы смогли получить около 2 млн из этих 6 млн доз. Мы рассчитываем быстро наверстать упущенное на этой неделе, сократить это отставание, убедиться, что вакцины доставлены на места, а также уложиться и по срокам, и по графику", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в эфире ABC News.

Она также сообщила, что президент может посетить Техас уже на этой неделе.

"Он очень хочет поехать в Техас и показать свою поддержку", - сказала Псаки, отметив, что поездка президента в зону бедствия "достаточно затратное мероприятие".

Техас пережил неделю низких температур и снежных бурь, приведших к отключению электроэнергии по всему штату, затронувших миллионы домов и предприятий. С морозами, снегом и льдом столкнулись и другие штаты. Экстремальные холода привели к задержкам поставок вакцин и усложнили их распределение.

В пятницу советник по вопросам ситуации с COVID-19 в США Энди Славитт заявил на брифинге в Белом доме, что из-за зимней погоды задерживаются поставки около 6 млн доз вакцин против COVID-19 по всей стране.

Хроника 09 января 2020 года – 22 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
США Техас Коронавирус

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