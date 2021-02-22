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Оппозиция в Белоруссии попросила фонды требовать погашения евробондов

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Народное антикризисное управление белорусской оппозиции направило письма всем инвестфондам, которые держат белорусские бонды, с просьбой предъявить их к досрочному погашению, поскольку деньги с продажи пошли на "репрессии против народа".

Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале народного антикризисного управления (НАУ).

НАУ отправило письма также трем инвестбанкам, которые размещали облигации, и Международному валютному фонду (МВФ). Оппозиция просит МВФ сделать "заявление о том, что организация не будет кредитовать Беларусь, поскольку ни Лукашенко, ни его правительство не признаны международным сообществом".

В феврале 2020 года Белоруссия разместила два выпуска еврооблигаций на общую сумму $1,25 млрд. Облигации с погашением в феврале 2026 года размещены на $500 млн под 6,125%, бумаги с погашением в феврале 2031 года - на $750 млн с доходностью 6,325%.

По данным НАУ, летом 2020 года 27 инвестиционных фондов из Великобритании, Франции, Швейцарии, США и других стран купили белорусские евробонды. Размещением бондов занимались три инвестбанка: Societe Generale, Citibank и Raiffeisen.

Среди этих инвестфондов много известных компаний: Raiffeisen Bank International AG, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley и другие.

В Белоруссии с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Белоруссия

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