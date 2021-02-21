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Тихановская призналась, что белорусская оппозиция "потеряла улицы"

Тихановская призналась, что белорусская оппозиция "потеряла улицы"
Светлана Тихановская
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская отмечает снижение уличной активности белорусской оппозиции.

"Я должна признаться, что мы потеряли улицы", - заявила она в интервью швейцарской газете Le Temps.

По словам Тихановской, у противостоящих правительству сил нет возможности бороться - "у них есть оружие, у них есть сила, поэтому да, на данный момент кажется, что мы проиграли".

"Наша стратегия - лучше организоваться, чтобы обеспечить постоянное давление на режим до тех пор, пока люди не будут снова готовы выйти на улицы, возможно, весной", - добавила она.

Тихановская участвовала в президентских выборах в Белоруссии после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который впоследствии был задержан. Согласно официально объявленным результатам выборов, она набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место.

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Ряд стран ЕС признает Тихановскую в качестве лидера оппозиционных сил Белоруссии.

В Белоруссии с 9 августа прошлого года продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленные властями результаты выборов, посчитав их сфальсифицированными.

Белоруссия Светлана Тихановская

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