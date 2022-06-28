Белоруссия решила проводить выплаты по еврооблигациям в белорусских рублях

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Белоруссия будет исполнять долговые обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях из-за невозможности проведения платежей в иностранной валюте в связи с западными санкциями, сообщило правительство республики.

Соответствующее постановление правительство приняло совместно с Нацбанком.

"Эта мера вынужденная и обусловлена невозможностью платежного агента и иных участников международной расчетно-клиринговой системы гарантировать полноту и своевременность перечисления средств всем держателям еврооблигаций", - говорится в пресс-релизе Совмина.

Исполнение долговых обязательств по государственным ценным бумагам, размещенным на внешних финансовых рынках, будет осуществляться в белорусских рублях по курсу Нацбанка на дату платежа.

Ранее при выплате очередного купонного дохода по еврооблигациям в феврале отдельные владельцы еврооблигаций не смогли получить причитающиеся им средства из-за проблем с расчетами.

В апреле министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов заявлял, что республика не считает проблемой возможное объявление западными кредиторами о ее техническом дефолте из-за введенных против Минска санкций и готова выплачивать внешний долг в белорусских, российских рублях или китайских юанях.

"Я уверен, что это (западные санкции - ИФ) и было направлено на то, чтобы часть платежей не проводить, объявить дефолт и сказать: они (Белоруссия - ИФ) не могут платить. Но грамотные люди разберутся: почему не могут платить? Я не думаю, что в этой ситуации надо бояться дефолта. Я не думаю, что это будет большой проблемой", - сказал Селиверстов.

Ранее правительство Белоруссии решило, что будет рассчитываться по своим обязательствам перед Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития и Северным инвестиционным банком (СИБ) в белорусских рублях. Кроме того, белорусским предприятиям и банкам разрешено исполнять свои обязательства по внешнему долгу перед странами, которые ввели санкции в отношении Белоруссии, в национальной валюте.

Сейчас в обращении находится 5 выпусков белорусских евробондов на общую сумму $3,25 млрд. Последний раз Белоруссия выходила на рынок еврооблигаций в июне 2020 года, когда разместила 5-летние евробонды на $500 млн под 6,125% и 10-летние на $750 млн под 6,375%. Организаторами размещения выступили Citi, Societe Generale, Raiffeisen Bank и "Ренессанс Капитал". В структуре инвесторской базы более 50% приходилось на резидентов США.