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После гибели ребенка из-за заморозков в Техасе подан иск на $100 млн

После гибели ребенка из-за заморозков в Техасе подан иск на $100 млн
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Семья 11-летнего мальчика, который скончался в Техасе во время недавних заморозков, подала иск против энергетических компаний. Как сообщает "Би-би-си", семья Кристиана Пинеды обвиняет компании в халатности и требует $100 млн.

Мать нашла ребенка в бессознательном состоянии в их доме на колесах. Это произошло, когда в Техас пришли экстремальные холода. Миллионы человек остались без электричества, на юге США десятки человек погибли.

Семья Пинеды настаивает, что он умер от переохлаждения. Полиция подчеркивает, что необходимо дождаться результатов вскрытия, а на это могут уйти недели.

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В иске компании обвиняются в том, что они не были готовы к экстремальным холодам и поставили прибыль выше благополучия людей. Истцы настаивают, что компании повернулись спиной к самым уязвимым жителям штата: пока в трейлерном парке, где жил ребенок, не было электричества, офисные здания Хьюстона были освещены.

Отмечается, что семья Пинеды два дня жила без света и отопления, когда температура опустилась до -12C. Они эмигрировали из Гондураса два года назад. Семья из пяти человек собралась в одной комнате, чтобы не замерзнуть, погибший мальчик спал в одной постели с младшим братом.

В иске говорится, что жителей трейлерного парка не предупредили, надолго ли отключено электричество и отопление, поэтому они не могли подготовиться или принять решение об отъезде.

Как отмечает "Би-би-си", энергетические компании Техаса ждут проверки после массовых отключений на фоне холодов, а также в связи с резким ростом стоимость энергии.

Независимая энергетическая система Техаса функционирует обособленно от систем других штатов.

США Техас

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