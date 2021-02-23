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Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что влияет на скользкость льда, откуда появилась идея лечиться кишечными червями и необычный валун на поверхности обратной стороны Луны

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Фото: Getty Images

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Физики уточнили факторы, влияющие на скользкость льда, и объяснили, почему она сильно снижается при приближении к температуре плавления. Ученые провели серию экспериментов по скольжению с предметами разной формы. Температуру льда меняли в диапазоне от -120 до -1,5 градусов Цельсия. Как выяснилось, на скользкость льда при высоких температурах влияет уже не поведение молекул жидкости в поверхностном слое, а несколько других факторов: твердость льда, форма скользящего предмета и сила, с которой он давит на поверхность.

- Китайский луноход "Юйту-2" нашел на обратной стороне Луны необычный удлиненный камень с острыми гранями, торчащий из реголита вертикально вверх. Длинный булыжник получил обозначение "верстовой столб". Ученые полагают, что он геологически молод, иначе процессы эрозии и космического выветривания на Луне разрушили бы этот фрагмент горных пород. Предположительно, он мог отколоться от более крупного объекта или является обломком метеорита. В ходе нового лунного дня луноход изучит этот объект при помощи инфракрасного спектрометра.

В миреЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧитать подробнее

- Антидепрессант остановил разрушение хрящей при остеоартрите – самом распространенном поражении суставов. Американские ученые выяснили, что антидепрессант пароксетин может останавливать и даже частично обращать разрушение хряща при остеоартрите, воздействуя таким образом на течение заболевания. Пароксетин может стать первым болезнь-модифицирующим препаратом для лечения остеоартрита. Авторы работы подали патентную заявку на этот метод терапии.

- Ученые провели компьютерно-томографическое сканирование мумии фараона Секененра Таа II и реконструировали обстоятельства его гибели. Этот фараон, правивший приблизительно с 1569 по 1554 год до нашей эры, стоял у истоков возрождения Египта после эпохи владычества гиксосов – правителей азиатского происхождения. Под их власть попали в середине XVII века до нашей эры территории Дельты и Среднего Египта. Первым возглавил освободительную борьбу египтян, по-видимому, Секененра Таа II. Вероятно, в бою царя захватили противники, связали, поставили на колени и нанесли несколько сокрушительных ударов по голове.

- На страницах солидных журналов иногда попадаются идеи, которые выглядят, как средневековые. Одна из них – лечение кишечными червями. N+1 рассказал, чем она привлекает современных ученых и чего с ее помощью удалось добиться.

- В начале февраля конкурс подводной фотографии Underwater Photographer of the Year подвел итоги. Сайт N+1 выбрал самые красивые, по его мнению, снимки и собрал их в галерею.

- Откуда берутся побочные эффекты после коронавирусной вакцины, с чем они связаны, правда ли, что от прививки вы заболеваете "ковидом в миниатюре" – об этих вопросах в материале N+1.

N+1 Дайджест

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