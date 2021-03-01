Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Спрей для носа от ковида, ночная Венера крупным планом и закодированное послание на парашюте марсохода "Персеверанс"

Снимок ночной Венеры Фото: NASA/Johns Hopkins APL/Naval Research Laboratory/Guillermo Stenborg and Brendan Gallagher

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Американским физикам удалось уместить три лазерных луча в один благодаря приданию им формы спирали. Разработанный метод в перспективе позволит превысить существующий порог передачи информации за счет создания нескольких независимых каналов в одном световом луче.

- Биологи предложили предотвращать распространение коронавируса назальным спреем. Они экспериментировали со спреем для носа с липопептидами, блокирующими слияние вируса с клеточной мембраной. Ученые протестировали действие защитного средства на хорьках. На 21 день эксперимента у этих животных не нашли антител к коронавирусу. Таким образом, средство успешно показало профилактическое действие, заблокировав передачу вируса.

- Астрономы, работающие с солнечным зондом "Паркер", опубликовали фотографию ночной стороны Венеры, полученную в ходе третьего гравитационного маневра зонда вблизи планеты. На снимок попали крупнейший горный регион на планете, ночное свечение атмосферы и треки пылинок.

- На парашюте марсохода "Персеверанс" нашли зашифрованное мотивирующее послание. Оказалось, что красно-белый узор на раскрытом куполе парашюта, хорошо различимый на видео, представляет собой зашифрованное двоичным кодом послание "Осмельтесь на великие вещи" ("Dare mighty things"). В сообщение также включены географические координаты Лаборатории реактивного движения НАСА.

- Conseil & Technique представила проект конвертации турбовентиляторного лайнера Airbus A319/A320 в электрический. Исследование преследует сразу две цели: создание тихих и эффективных воздушных винтов и разработка технологий их производства в больших объемах.

- С 1984 года опыты над человеческими зародышами старше 14 дней запрещены. Тем временем один из недавних опросов показал, что около половины опрошенных британцев совершенно не против переноса границы с 14-го дня на 28-й. А Международное общество исследований стволовых клеток обещало в начале 2021 года выпустить обновление своих рекомендаций и уточнить, какие манипуляции с гаструлоидами и прочими "синтетическими зародышами" научное сообщество считает приемлемыми. В этой статье рассказывается о том, что важного случается с каждым из нас после двух недель в утробе.

- Сайт N+1 cобрал книгу "неволшебных заклинаний", которые заставляют предметы левитировать при помощи тепла, звука и электромагнетизма.