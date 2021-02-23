Вакцину "Спутник V" зарегистрировали в Гайане

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Гайана зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщает во вторник Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводит пресс-служба фонда, отметил, что "Спутник V" зарегистрирован уже в 33 странах и вносит важный вклад в глобальную борьбу с пандемией".

Регистрация была осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).

В настоящее время вакцина "Спутник V" зарегистрирована также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане и Киргизии.