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Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Киргизии

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Российская вакцина против COVID-19 "Спутник V" зарегистрирована в Киргизии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и социального развития республики во вторник.

"Департаментом лекарственных средств и медицинских изделий при министерстве здравоохранения и социального развития Киргизии выдано регистрационное удостоверение на комбинированную векторную вакцину для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 Гам-КОВИД-Вак (Спутник V)", - говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что регистрация вакцины в Киргизии позволит в ближайшее время провести вакцинацию населения для профилактики коронавирусной инфекции.

На брифинге 22 января глава Минздрава Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев сообщил, что вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 в стране будет добровольной.

"Первыми вакцину от коронавируса получат медики, затем группы риска и уязвимые слои населения Киргизии. На третьем этапе прививки будут делать за счет государства и доноров всем желающим на добровольной основе", - заявил Бейшеналиев.

Спутник V

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