Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Сирии

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Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Сирия зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V", сообщил страны в Москве Рияд Хаддад.

Он подчеркнул, что "Спутник V" теперь разрешен к применению в Сирии.

В настоящее время "Спутник V" зарегистрирован также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне и Сан-Марино.