В Германии узнали о выходе 18 европейских компаний из Nord Stream 2

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Не менее 18 европейских компаний вышли из проекта "Северный поток 2" из-за американских санкций, сообщила во вторник газета Tagesspiegel со ссылкой на отчет госсекретаря США Конгрессу.

В числе этих компаний оказались немецкий поставщик промышленных и строительных услуг Bilfinger из Мангейма и страховщик Munich Re Syndicate Limited.

В основном речь идет о страховых компаниях со штаб-квартирами преимущественно в Великобритании. Помимо этого, в список вошли Zurich Insurance Group и парижская Axa Group.

В январе стало известно, что страховая компания Zurich Insurance Group AG прекратила оказание услуг по страхованию проекта строительства газопровода "Северный поток 2" из-за угрозы санкций США.