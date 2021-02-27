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Белый дом анонсировал новые санкции против России

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - США могут ввести новые санкции против России в течение нескольких недель, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В ответ на вопрос журналиста, "сколько можно ждать дополнительных санкций против России, Псаки сказала: "Недели, а не месяцы. Это непрерывный процесс".

Она отметила, что "этот процесс" включает в себя изучение сообщений о якобы имевших место выплатах российскими представителями талибам (движение "Талибан", запрещено в РФ) премий за убийства американцев в Афганистане, кибератаках российских хакеров на правительственные ведомства США.

"Существует целый ряд компонентов", - сказала Псаки.

Она добавила, что командам американской администрации по кибербезопасности, национальной безопасности необходимо время "для завершения этого процесса".

"В любом случае, у президента есть возможности ответить так, как он сам выберет, видимым или невидимым способом. Но, я думаю, мы закончим изучение этих вопросов через недели, а не через месяцы" - сказала пресс-секретарь.

США Россия

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