Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:43Заразились
на 23.02В России 4 189 153+11 823В мире 111 721 885+288 787

КС Молдавии принял решение по повторному выдвижению Гаврилицы в премьеры

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Указ президента Молдавии Майи Санду о повторном выдвижении кандидатуры Натальи Гаврилицы на пост премьер-министра признан Конституционным судом (КС) страны неконституционным.

Такое решение КС принял во вторник, рассмотрев запрос группы депутатов от Партии социалистов.

В то же время, Конституционный суд не принял к рассмотрению вторую часть запроса, в которой авторы просили уточнить, допустила ли Санду грубое нарушение действующего законодательства, за которое следовало бы привлечь президента к ответственности.

КС постановил, что для выдвижения нового кандидата на пост премьера, глава государства должна провести новые консультации с парламентскими фракциями.

Как сообщал "Интерфакс", 11 февраля парламент Молдавии единогласно проголосовал против утверждения нового правительства во главе с Гаврилицей. Кандидат заявила, что она этого и добивалась - пришла в парламент не для вотума доверия, а для того, чтобы "сделать шаг к досрочным выборам".

Санду повторно выдвинула на пост премьера кандидатуру Гаврилицы. Партия социалистов экс-президента Молдавии Игоря Додона оспорила в КС указ президента.

Социалисты считают, что указ Санду о выдвижении кандидата в премьеры "серьезно нарушает Конституцию и недавние постановления Конституционного суда, который обязывает президента выдвигать кандидата, предложенного сформированным парламентским большинством". По их мнению, президент была обязана выдвинуть кандидатуру экс-министра финансов Молдавии Марианны Дурлештяну, которая получила поддержку парламентского большинства Партии социалистов и партии "Шор" (54 из 101 депутата).

Согласно законодательству, глава государства обязан выдвинуть кандидатуру премьера в случае, если ее выдвигает официально оформленное парламентское большинство в количестве не менее 51 депутата.

Санду заявила, что не может согласиться с мнением сформированного парламентского большинства Партии социалистов и партии "Шор", которые предложили ей выдвинуть на пост премьера кандидатуру Дурлештяну.

Молдавия Майя Санду Наталья Гаврилица

Новости по теме

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Страховщик Munich Re отказался от работы с "Северным потоком 2"

Страховщик Munich Re отказался от работы с "Северным потоком 2"

Маск за день обеднел на $15 млрд и потерял звание богатейшего в мире

Маск за день обеднел на $15 млрд и потерял звание богатейшего в мире

Оппозиция на акции в Тбилиси потребовала освобождения Никанора Мелии

Оппозиция на акции в Тбилиси потребовала освобождения Никанора Мелии

На МКС отключили систему получения кислорода для поиска утечки воздуха

В США арестовали жену мексиканского наркобарона Эль Чапо

В США арестовали жену мексиканского наркобарона Эль Чапо
Пандемия коронавируса

На Украину доставили первую партию вакцины AstraZeneca от COVID-19

Саакашвили пообещал довести грузинскую оппозицию до победы

На антиправительственной акции в Ереване задержали более 50 человек

Бурджанадзе обвинила власти Грузии в стремлении установить диктатуру

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');