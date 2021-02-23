КС Молдавии принял решение по повторному выдвижению Гаврилицы в премьеры

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Указ президента Молдавии Майи Санду о повторном выдвижении кандидатуры Натальи Гаврилицы на пост премьер-министра признан Конституционным судом (КС) страны неконституционным.

Такое решение КС принял во вторник, рассмотрев запрос группы депутатов от Партии социалистов.

В то же время, Конституционный суд не принял к рассмотрению вторую часть запроса, в которой авторы просили уточнить, допустила ли Санду грубое нарушение действующего законодательства, за которое следовало бы привлечь президента к ответственности.

КС постановил, что для выдвижения нового кандидата на пост премьера, глава государства должна провести новые консультации с парламентскими фракциями.

Как сообщал "Интерфакс", 11 февраля парламент Молдавии единогласно проголосовал против утверждения нового правительства во главе с Гаврилицей. Кандидат заявила, что она этого и добивалась - пришла в парламент не для вотума доверия, а для того, чтобы "сделать шаг к досрочным выборам".

Санду повторно выдвинула на пост премьера кандидатуру Гаврилицы. Партия социалистов экс-президента Молдавии Игоря Додона оспорила в КС указ президента.

Социалисты считают, что указ Санду о выдвижении кандидата в премьеры "серьезно нарушает Конституцию и недавние постановления Конституционного суда, который обязывает президента выдвигать кандидата, предложенного сформированным парламентским большинством". По их мнению, президент была обязана выдвинуть кандидатуру экс-министра финансов Молдавии Марианны Дурлештяну, которая получила поддержку парламентского большинства Партии социалистов и партии "Шор" (54 из 101 депутата).

Согласно законодательству, глава государства обязан выдвинуть кандидатуру премьера в случае, если ее выдвигает официально оформленное парламентское большинство в количестве не менее 51 депутата.

Санду заявила, что не может согласиться с мнением сформированного парламентского большинства Партии социалистов и партии "Шор", которые предложили ей выдвинуть на пост премьера кандидатуру Дурлештяну.