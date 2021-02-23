КС Молдавии призвал Санду и парламент договориться по кандидатуре премьера

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Конституционный суд (КС) Молдавии призвал президента и парламент к сотрудничеству на фоне нерешенной проблемы выдвижения кандидата на пост премьер-министра.

Заявление об этом сделала председатель КС Домника Маноле, разъясняя решение суда, признавшего во вторник неконституционным указ главы государства Майи Санду о повторном назначении Натальи Гаврилицы кандидатом в премьеры.

В решении содержится ссылка на ранее принятые решения КС, разъясняющие процедуру выдвижения кандидата на этот пост.

В частности, отмечено, что форма избрания президента (всенародным голосованием или в парламенте) не влияет на полномочия главы государства при формировании правительства. Кроме того, КС напомнил, что президент обязан провести консультации с парламентскими фракциями. Помимо этого, глава государства обязан выдвинуть кандидатуру парламентского большинства, способного оказать политическую поддержку правительству.

Как говорится в решении КС, "президент не может подменять парламентские фракции и не может отказать в выдвижении кандидатуру, если она выдвинута "абсолютным формализованным парламентским большинством".

Конституционный суд установил, что в парламенте создано парламентское большинство из 54 депутатов, которые выдвинули кандидатуру Марианны Дурлештяну на пост премьера Молдавии. КС констатировал, что Санду была проинформирована об этом, но не стала выдвигать предложенного кандидата.

КС отметил, что президент имел право отклонить кандидата, оспаривая его профессиональные или личные качества, в то время, как Санду высказала возражения депутатам, сформировавшим парламентское большинство.

Он призвал в нынешней ситуации провести новые консультации президента и парламентских фракций, чтобы поступить согласно Конституции.