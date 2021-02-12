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Партия социалистов Молдавии оспорит указ президента о выдвижении кандидатуры на пост премьера

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) оспорит в Конституционном суде (КС) указ президента Майи Санду о выдвижении кандидатуры на пост премьер-министра вопреки решению парламентского большинства, сообщила в четверг пресс-служба ПСРМ.

Майя Санду повторно выдвинула кандидатуру и не получила ни одного голоса поддержки.

Социалисты считают, что указ президента о выдвижении кандидата на пост премьер-министра "серьезно нарушает Конституцию и недавние постановления Конституционного суда, который обязывает президента выдвигать кандидата, предложенного сформированным парламентским большинством".

Социалисты сообщили, что уже в пятницу обратятся в Конституционный суд "с запросом по поводу узурпаторского указа". Они попросили руководство парламента не созывать заседания, чтобы заслушать назначенного премьер-министра.

В четверг вечером Майя Санду повторно выдвинула на пост премьер-министра кандидатуру Натальи Гаврилица. Она заявила, что не может согласиться с мнением сформированного в четверг парламентского большинства Партии социалистов и партии "Шор", которые предложили президенту выдвинуть на пост премьер-министра кандидатуру бывшего министра финансов Марианны Дурлештяну.

В четверг парламент единогласно проголосовал против утверждения нового правительства во главе с Натальей Гаврилица. Кандидат заявила, что она этого и добивалась – пришла в парламент не для вотума доверия, а для того, чтобы "сделать шаг к досрочным выборам".

Сразу после этого, Партия социалистов, партия "Шор" и трое независимых депутатов заявили о создании парламентского большинства в количестве 54 (из 101) депутатов. Они предложили президенту кандидатуру Марианны Дурлештяну на пост премьер-министра.

Согласно законодательству, глава государства обязан выдвинуть кандидатуру премьер-министра в случае, если ее выдвигает официально оформленное парламентское большинство в количестве не менее 51 депутата. Однако в Конституции не предусмотрены санкции против президента в случае его несогласия с позицией парламентского большинства.

Молдавия Майя Санду ПСРМ Наталья Гаврилица Марианна Дурлештяну

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