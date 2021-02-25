Одна доза вакцины Pfizer на 62% эффективна против тяжелого COVID-19

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Испытания вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech показали, что она на 92% эффективна для предотвращения тяжелых заболеваний после ведения двух доз, и на 62% - после первой, а предполагаемая эффективность для предотвращения смертельных случаев составила 72%, сообщил журнал New England Journal of Medicine.

Испытания свидетельствуют, что препарат одинаково эффективен как у людей старше 70 лет, так и у молодых.

Вакцина испытывалась Исследовательским институтом Clalit и университетом имени Бен-Гуриона в Израиле, в исследовании было задействовано почти 600 тыс. человек в возрасте от 16 лет и старше.

Двое врачей, комментируя для Associated Press результаты исследования, выразили мнение, что новые данные могут стимулировать рассмотрение вопроса об отсрочке введения второй дозы вакцины. Так уже пытается делать Великобритания, которая откладывает второй укол на срок до 12 недель после первого, чтобы обеспечить некоторый уровень защиты большему количеству людей.

Во Франции вводится только одна доза вместо двух тем людям, которые уже перенесли COVID-19, чтобы компенсировать ограничения в поставках препарата и увеличить число вакцинированных, отмечает агентство.