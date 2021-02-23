Украина зарегистрировала вакцину Pfizer против COVID-19

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил о регистрации на Украине вакцины от COVID-19 компании Pfizer.

Ранее пресс-служба министерства здравоохранения Украины сообщила о регистрации на Украине вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) для экстренного медицинского применения против COVID-19, которую ранее уже одобрила Всемирная организация здравоохранения.

На Украине действует закон, который упрощает процедуру регистрации вакцин от COVID-19 и сокращает ее до пяти рабочих дней.