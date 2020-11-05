В порту Антверпена конфискованы почти 12 тонн кокаина

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная прокуратура Бельгии объявила в четверг, что полиция и таможня конфисковали в порту Антверпена 11,5 тонн кокаина.

Конфискация произошла в рамках операции по ликвидации преступной группировки, которая возит наркотики между Латинской Америкой и Бельгией.

По информации бельгийских СМИ, это была самая крупная конфискованная партия контрабандного кокаина. Контейнеры с наркотиком доставили в порт Зебрюгге и перегрузили на баржи назначением в порт Антверпена. Контрабандисты рассчитывали доставить их в Нидерланды.

Контейнеры прибыли из Гайаны 27 октября и были замаскированы под груз металлолома. Преступники спрятали в морском контейнере металлический контейнер, чтобы скрыть 11,5 тысячи килограммов чистого кокаина.

После этого полиция провела серию обысков в Бельгии и Нидерландах. Двоих человек задержали для допроса в Бельгии. Еще одного задержали в Нидерландах, чтобы выдворить из страны.

Всего по делу об этой преступной группировке в предварительном заключении находятся 22 человека. Полиция изъяла около трех миллионов евро наличными.

В целом в ходе этого расследования конфисковано 14,95 тонн чистого кокаина. Как объясняют бельгийские СМИ, если исходить из средней оптовой цены в 30 тысяч евро за один килограмм, общая стоимость конфискованного наркотика приближается к 450 миллионам евро. В пересчете на розничную продажу цена удваивается.