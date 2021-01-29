Лукашенко введет против соцсетей меры для защиты интересов страны

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Белорусский президент Александр Лукашенко на встрече со студентами заявил, что видит необходимость в цензуре в соцсетях, но признает, что Белоруссия не может быть зачинщиком этого процесса.

"Александр Лукашенко заявил, что в ближайшие месяцы в этой сфере в Белоруссии будут приняты дополнительные меры для защиты интересов государства и народа", - сообщает госагентство БелТА.

Отвечая на вопросы студентов, Лукашенко высказал мнение, что со временем страны начнут вводить цензуру в соцсетях. Но, подчеркнул он, Белоруссия не может быть зачинщицей этого процесса.

"Наверное, тот, кто породил этого змея и выпустил из бутылки, и должен этот процесс начинать. Мы вообще это сделать не сможем. Если мы закроем одно направление, у нас вылезет в другом", - заявил президент.

Вместе с тем Лукашенко считает необходимым жесточайший запрет на вмешательство в личную жизнь и разрушение общественно-политического строя государства.

"Благодаря социальным сетям и мессенджерам мы можем сейчас породить планетарную революцию. Вы видите, что сегодня во всех странах происходят подобные события, которые управляются через эти сети и не с места. Как у нас было: все управлялось с территории Польши и Литвы. Поэтому да, мы на пороге принятия этих решений. Но исходить они должны от сильных мира сего", - отметил он.