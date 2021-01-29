Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:56Заразились
на 29.01В России 3 813 048+19 238В мире 101 457 552+591 520

Лукашенко введет против соцсетей меры для защиты интересов страны

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Белорусский президент Александр Лукашенко на встрече со студентами заявил, что видит необходимость в цензуре в соцсетях, но признает, что Белоруссия не может быть зачинщиком этого процесса.

"Александр Лукашенко заявил, что в ближайшие месяцы в этой сфере в Белоруссии будут приняты дополнительные меры для защиты интересов государства и народа", - сообщает госагентство БелТА.

Отвечая на вопросы студентов, Лукашенко высказал мнение, что со временем страны начнут вводить цензуру в соцсетях. Но, подчеркнул он, Белоруссия не может быть зачинщицей этого процесса.

В миреЛукашенко рассказал, что перед его инаугурацией готовилась провокацияЧитать подробнее

"Наверное, тот, кто породил этого змея и выпустил из бутылки, и должен этот процесс начинать. Мы вообще это сделать не сможем. Если мы закроем одно направление, у нас вылезет в другом", - заявил президент.

Вместе с тем Лукашенко считает необходимым жесточайший запрет на вмешательство в личную жизнь и разрушение общественно-политического строя государства.

"Благодаря социальным сетям и мессенджерам мы можем сейчас породить планетарную революцию. Вы видите, что сегодня во всех странах происходят подобные события, которые управляются через эти сети и не с места. Как у нас было: все управлялось с территории Польши и Литвы. Поэтому да, мы на пороге принятия этих решений. Но исходить они должны от сильных мира сего", - отметил он.

Белоруссия Александр Лукашенко

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В США изобрели биосенсор для диагностики коронавируса

В США изобрели биосенсор для диагностики коронавируса

В Кремле опровергли планы по интеграции Донбасса

Украина отказалась регистрировать российскую вакцину "Спутник V"

Украина отказалась регистрировать российскую вакцину "Спутник V"

Талибы отвергли слухи о выплатах РФ за атаки на американских солдат

Талибы отвергли слухи о выплатах РФ за атаки на американских солдат

Британия закрыла самый загруженный в мире авиамаршрут Дубай - Лондон

Что случилось этой ночью: пятница, 29 января

Пандемия коронавируса

СМИ сообщили о планах ЕС ограничить экспорт COVID-вакцин в Великобританию

СМИ сообщили о планах ЕС ограничить экспорт COVID-вакцин в Великобританию

Януковичу предъявили обвинение в госизмене из-за "харьковских соглашений"

Пандемия коронавируса

Вакцина Novavax показала почти 90%-ую эффективность в ходе испытаний

Зеленский одобрил новые санкции против физических и юридических лиц из РФ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');