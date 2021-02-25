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Пашинян заявил, что народ не допустит военного переворота в Армении

Премьер страны приказал военным заниматься своим делом

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что народ не позволит осуществить в стране военный переворот.

"Некоторые попытались втянуть армию в антигосударственный процесс. Заявление Главного штаба ВС Армении - это попытка военного переворота, и народ не позволит этого", - сказал Пашинян на созванном им митинге своих сторонников на площади Республики.

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"Мой приказ всем офицерам, генералам ВС - занимайтесь вашим делом - защитой границ и территориальной целостности Армении. Никто не может ослушаться моего приказа", - сказал он.

Пашинян также отметил, что многие генералы и офицеры подписали заявление с требованием об отставке премьера под давлением вышестоящего руководства.

Кроме того, премьер признался, что после поражения в карабахской войне осенью 2020 года думал над возможностью своей отставки.

"После войны я очень много думал об отставке. Но потом я сказал, что стал премьером не по своей воле, а так решил народ. И народ должен решить вопрос моего ухода. Пусть народ потребует мою отставку, пусть застрелит меня на площади", - сказал Пашинян. Он также заявил, что не намерен покидать Армению, даже в случае отставки.

Ранее руководство Главного штаба (ГШ) Вооруженных сил Армении повторно выступило с заявлением, подтвердив необходимость отставки премьер-министра Пашиняна. "Распространенное сегодня заявление руководства ГШ ВС Армении не было написано под давлением. Это четкое осознание и позиция генералов и офицеров", - говорилось в заявлении ГШ ВС.

"Цель одна - служить спасению родины в этот судьбоносный момент. Вновь подтверждаем нашу четкую позицию", - отмечается в заявлении.

Ранее в четверг Главный штаб ВС Армении потребовал отставки Пашиняна и правительства республики.

Никол Пашинян Армения

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