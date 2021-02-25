Пашинян отказался от идеи провести внеочередные парламентские выборы

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его сторонники выступают против проведения внеочередных парламентских выборов.

"Сегодня площадь мне не позволила реализовать повестку внеочередных выборов", - сказал Пашинян во время шествия по Еревану, которое последовало после митинга его сторонников.

Ранее в четверг в ходе митинга Пашинян предложил всем политическим силам прекратить акции протеста и начать диалог. Он отметил, что предметом переговоров может стать вопрос о проведении внеочередных парламентских выборов.

"Я предлагаю президенту или подписать указ об освобождении Оника Гаспаряна с должности начальника Главного штаба ВС, или он сам должен добровольно уйти, и мы начнем политический диалог", - сказал Пашинян.

Он также заявил, что, если акции протеста будут продолжены, то аналогичные протесты будут устраивать и его сторонники. "А если на их акциях будут звучать антиправовые призывы, то они будут арестованы", - сказал премьер.