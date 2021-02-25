Президент Армении еще не подписал указ об увольнении главы Главного штаба ВС

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Оппозиция Армении призвала президента республики не подписывать ходатайство премьера Никола Пашиняна об увольнении начальника Главного штаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна, при этом в пресс-службе главы государства сообщили, что указ пока не подписан.

"Десятки тысяч граждан стоят сейчас здесь рядом с руководством армии. Мы будем стоять и рядом с вами, если вы будете стойкими и не подпишите это ходатайство", - сказал на митинге оппозиции член партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян.

По его словам, Пашинян "потерял власть", и его ходатайство "не имеет силы".

В пресс-службе президента "Интерфаксу" сообщили, что президент пока не подписывал указа об увольнении Гаспаряна.

Ранее в четверг Главный штаб Вооруженных сил Армении потребовал отставки Пашиняна и правительства республики. Премьер расценил это как попытку военного переворота. Позже глава правительства заявил, что отправил в отставку начальника ГШ ВС Оника Гаспаряна, потребовавшего его отставки.