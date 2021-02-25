Армянские оппозиционеры начали ставить палатки в центре Еревана

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Оппозиция Армении устанавливает палатки на центральном проспекте Баграмяна в Ереване.

Сторонники оппозиции сооружают конструкции, проспект перекрыт мусорными баками, скамейками, передает корреспондент "Интерфакса".

Оппозиция намерена добиться проведения заседания парламента Армении по обсуждению вопроса об импичменте премьера страны Никола Пашиняна.

В Ереване сейчас около трех градусов тепла, стоит безветренная погода.

Ранее в оппозиции сообщили, что парламент Армении отказался созывать внеочередное заседание по этому вопросу. Оппозиция направляет делегацию к президенту Армении Армену Саркисяну "для обсуждения сложившейся ситуации и поиска решений", заявил координатор оппозиционного "Движения спасения родины" Ишхан Сагателян на митинге.

В свою очередь Пашинян заявил о прекращении шествия своих сторонников по Еревану и с таким же предложением обратился к оппозиции. "Мы прекращаем нашу акцию и предлагаем оппозиции также прекратить свою акцию. Приглашаем их на обсуждения по вопросу дальнейших действий. Но все решения должны приниматься с учетом мнения народа", - сказал Пашинян, обращаясь к своим сторонникам.

Обстановка в Армении резко обострилась в четверг после того, как Главный штаб ВС страны выпустил заявление с требованием отставки Пашиняна и правительства. Это заявление последовало после того, как в минувшую среду, 24 февраля, президент Армении Армен Саркисян подписал указ об освобождении Тирана Хачатряна с должности первого заместителя начальника Главного штаба ВС Армении.

Как сообщила пресс-служба президента, указ об освобождении подписан по предложению Пашиняна. Ранее Хачатрян поставил под сомнение заявления Пашиняна о том, что "ракеты "Искандера" не взорвались или взорвались лишь на 10%".

Пашинян требует отставки начальника Главного штаба ВС Армении Оника Гаспаряна, но президент Армении соответствующий указ пока не подписал.