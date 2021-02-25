Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:29Заразились
на 25.02В России 4 212 100+11 198В мире 112 554 297+444 547

Армянские оппозиционеры начали ставить палатки в центре Еревана

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Оппозиция Армении устанавливает палатки на центральном проспекте Баграмяна в Ереване.

Сторонники оппозиции сооружают конструкции, проспект перекрыт мусорными баками, скамейками, передает корреспондент "Интерфакса".

Оппозиция намерена добиться проведения заседания парламента Армении по обсуждению вопроса об импичменте премьера страны Никола Пашиняна.

В Ереване сейчас около трех градусов тепла, стоит безветренная погода.

Ранее в оппозиции сообщили, что парламент Армении отказался созывать внеочередное заседание по этому вопросу. Оппозиция направляет делегацию к президенту Армении Армену Саркисяну "для обсуждения сложившейся ситуации и поиска решений", заявил координатор оппозиционного "Движения спасения родины" Ишхан Сагателян на митинге.

В свою очередь Пашинян заявил о прекращении шествия своих сторонников по Еревану и с таким же предложением обратился к оппозиции. "Мы прекращаем нашу акцию и предлагаем оппозиции также прекратить свою акцию. Приглашаем их на обсуждения по вопросу дальнейших действий. Но все решения должны приниматься с учетом мнения народа", - сказал Пашинян, обращаясь к своим сторонникам.

Обстановка в Армении резко обострилась в четверг после того, как Главный штаб ВС страны выпустил заявление с требованием отставки Пашиняна и правительства. Это заявление последовало после того, как в минувшую среду, 24 февраля, президент Армении Армен Саркисян подписал указ об освобождении Тирана Хачатряна с должности первого заместителя начальника Главного штаба ВС Армении.

Как сообщила пресс-служба президента, указ об освобождении подписан по предложению Пашиняна. Ранее Хачатрян поставил под сомнение заявления Пашиняна о том, что "ракеты "Искандера" не взорвались или взорвались лишь на 10%".

Пашинян требует отставки начальника Главного штаба ВС Армении Оника Гаспаряна, но президент Армении соответствующий указ пока не подписал.

Армения Ереван Никол Пашинян

Новости по теме

Новости

Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Армении

Новые трещины на МКС найти не удалось

Парламент Армении отказался обсуждать вопрос импичмента Пашиняна

Протестующие перекрывают баррикадами центральный проспект Еревана

Протестующие перекрывают баррикадами центральный проспект Еревана

Генпрокуратура Армении опровергла слух о планах задержать генералитет

Космонавты заклеили третью трещину на МКС

Пандемия коронавируса

Гватемала зарегистрировала вакцину "Спутник V"

Италия простилась с убитым в Конго послом

Италия простилась с убитым в Конго послом

Суд Вены решил выдать России бывшего чиновника Минкультуры Бориса Мазо

Суд Вены решил выдать России бывшего чиновника Минкультуры Бориса Мазо

В Ереване на площади Свободы начался митинг оппозиции

В Ереване на площади Свободы начался митинг оппозиции
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');