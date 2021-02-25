Первые приговоры по "делу хороводов" вынесены в Бресте

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Первые приговоры по "делу хороводов" вынесены в Бресте, сообщил в четверг незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна".

"После "Марша героев" 13 сентября в Бресте против протестующих, которые пели и танцевали в хороводах, возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса. Фигурантами уголовного так называемого "дела хороводов" стали десятки людей, число обвиняемых достигает полусотни - это одно из самых массовых "политических дел" в Белоруссии", - добавили правозащитники.

Судья Ленинского района Бреста посчитал вину десятерых обвиняемых, дела которых рассматривались в четверг, доказанной.

Пятеро обвиняемых получили по 1,5 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа ("химия", понятие появилось в советские времена, тогда осужденных с ограничением свободы направляли на стройки народного хозяйства, часто - на химические предприятия). Еще двое фигурантов "дела хороводов" получили по два года ограничения свободы с направлением. Остальным назначено от 1 до 1,5 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа ("домашняя химия").

В отношении ряда других обвиняемых ведется следствие, добавили в правозащитном центре.

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