В Бресте митингующих начали разгонять водометами

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии применяют спецтехнику в отношении сторонников оппозиции в Бресте.

Как сообщают "Интерфаксу" очевидцы, сотни людей вышли на улицы в Бресте в знак солидарности с митингующими в Минске.

В Бресте на улице появился водомет. Его применили против протестующих на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов. Начались жесткие задержания, много ОМОНа. pic.twitter.com/38Oct5eNBq — TUT.BY (@tutby) September 13, 2020

Милиция несколько раз предупредила собравшихся о том, что акция не согласована властями, а затем применила для разгона митингующих водометы.