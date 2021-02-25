В Бресте вынесли обвинительный приговор погибшему после акции протеста

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Бресте вынес обвинительный приговор Геннадию Шутову, которого смертельно ранили в голову во время протестов 11 августа 2020 года, и его другу Александру Кордюкову, сообщает в четверг незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна" в четверг.

"В Бресте вынесен приговор Александру Кордюкову - 10 лет колонии. Шутову постановлен обвинительный приговор без назначения наказания", - сообщается в телеграм-канале центра.

Шутова и Кордюкова обвиняли в сопротивлении сотрудникам органов внутренних дел (по ч. 2 ст. 363 УК). Потерпевшими по делу проходили военнослужащие Роман Гаврилов и Арсений Голицин, после столкновения с которыми погиб Шутов.

Белорусское МВД по поводу инцидента сообщало, что "в Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках", предупредительные выстрелы в воздух их не остановили, и милиционеры "для защиты жизни и здоровья" применили оружие на поражение.

Кордюков вину не признал. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.