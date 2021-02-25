Ереван призвал не вовлекать президента Армении во внутриполитические процессы

Президент Армении Армен Саркисян Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - У президента Армении Армена Саркисяна есть трехдневный срок для принятия решения по ходатайству премьер-министра республики Никола Пашиняна об освобождении Оника Гаспаряна от должности начальника Главного штаба Вооруженных сил, однако никто не должен вовлекать президента во внутриполитические процессы в условиях режима военного положения, заявляют в администрации Саркисяна.

"Администрация президента получила предложение об освобождении от должности начальника ГШ ВС после заявления руководства Генштаба (с требованием об отставке Пашиняна - ИФ). До сих пор президент Армении, исходя из необходимости обеспечения нормальной деятельности госорганов, не имел принципиальных пререканий по поводу назначения или освобождения чиновников", - говорится в заявлении администрации президента.

Однако в условиях режима военного положения, существующего кризиса и после заявления руководства ГШ ВС, ходатайство об освобождении Гаспаряна не является очередной кадровой перестановкой, учитывая, что ВС Армении обеспечивают оборону Армении, отметили в президентской администрации.

"В сложившейся ситуации никто и ни в какой форме не должен пытаться вовлекать президента во внутриполитические процессы. Недопустимы попытки давления на президента. Президент не выступает за кого бы то ни было, а руководствуется интересами государства и народа. Президент заявляет о важности стабильности и атмосферы терпимости, уверен, что проблемы должны быть решены путем диалога, а не противостояния. Президент считает приоритетным на данный момент снижение уровня напряженности в стране", - отметили в пресс-службе Саркисяна.

Обострение ситуации в Армении

Обстановка в Армении резко обострилась в четверг после того, как Главный штаб Вооруженных сил страны потребовал отставки премьер-министра Пашиняна и правительства. Это заявление последовало после того, как в минувшую среду, 24 февраля, президент Саркисян подписал указ об освобождении Тирана Хачатряна с должности первого заместителя начальника ГШ ВС Армении.

Как сообщила пресс-служба армянского политика, указ об освобождении подписан по предложению Пашиняна. Ранее Хачатрян поставил под сомнение заявления Пашиняна о том, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе "ракеты "Искандера" не взорвались или взорвались лишь на 10%".