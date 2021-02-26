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Президент Армении вернул с возражениями ходатайство об увольнении начальника ГШ ВС

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Президент Армении Армен Саркисян вернул в правительство ходатайство премьера республики Никола Пашиняна об увольнении начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна, заявила экс-министр юстиции Армении Арпине Ованнисян.

"Президент Армении вернул обратно в правительство ходатайство Пашиняна. Президент изложил свои возражения. Согласно Конституции, если Пашинян выступит с новым ходатайством, президент может либо подписать его, либо обратиться в Конституционный суд", - написала Ованнисян в своем фейсбуке.

Ованнисян является членом оппозиционного "Движения спасения родины".

Между тем пресс-секретарь премьера Армении Мане Геворкян опровергла сведения ряда телеграм-каналов об отставке министра обороны Вагаршака Арутюняна.

"Информация не соответствует действительности", - сказала Геворкян "Интерфаксу" в пятницу.

Накануне Главный штаб ВС Армении потребовал отставки Пашиняна и правительства республики.

Армения Армен Саркисян Никол Пашинян

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