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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:25Заразились
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Елизавета II рассказала, что перенесла прививку от COVID безболезненно

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Королева Великобритании Елизавета II заявила, что процесс вакцинации от коронавируса был для нее абсолютно безболезненным, и призвала всех подданных подумать о других людях и также сделать себе прививку.

"Это было очень быстро... И прививка не причинила совсем никакой боли", - сказала Елизавета II во время видеозвонка с представителями здравоохранения, занимающимися программой вакцинации от COVID-19.

"Когда вы получили вакцину, у вас появляется чувство, что вы защищены, что, я думаю, очень важно", - добавила она. По словам королевы, нужно "подумать о других людях, а не только о себе" и сделать прививку.

Королева Великобритании также назвала примечательным то, как быстро началась вакцинация в стране и сколько людей смогли уже получить прививку.

Елизавета II и ее супруг, герцог Эдинбургский принц Филипп, вакцинировались от коронавируса COVID-19 в январе.

Хроника коронавируса. Февраль.

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Работа мобильного госпиталя для пациентов с коронавирусом на территории центральной районной больницы украинской Богородчаны
Хроника 09 января 2020 года – 26 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Елизавета II Великобритания Коронавирус

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