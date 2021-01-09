Королева Великобритании и ее муж привились от COVID-19

Королева Великобритания Елизавета II и ее супруг, герцог Эдинбургский Филипп. Архивное фото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Королева Великобритания Елизавета II и ее супруг, герцог Эдинбургский Филипп были в субботу вакцинированы от коронавируса COVID-19, сообщило издание The Guardian со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

"Королева и герцог Эдинбургский сегодня привились от COVID-19", - цитирует газета слова представителя официальной лондонской резиденции королевы.

Прививки королевской чете были сделаны в Виндзорском замке, где супруги пережидают локдаун в Англии.

The Guardian указывает, что речь идет о редком случае, когда Букингемский дворец делает достоянием общественности вопросы здоровья Елизаветы II и ее супруга.

Газета напоминает, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой Елизавета II с мужем отпраздновали Рождество в Виндзорском замке, решив отказаться от традиционного семейного собрания в Сандригемском дворце.

Ситуация с COVID-19 в стране

4 января премьер Великобритании Борис Джонсон объявил о решении ввести уже третий режим самоизоляции на всей территории Англии.

Накануне британские медики за сутки зафиксировали смерть свыше 1,3 тыс. пациентов с COVID-19, что стало наихудшим показателем в стране за время пандемии.

Мэр Лондона Садик Хан объявил о введении режима повышенной опасности в городе в связи с быстрым распространением коронавируса.

В субботу Джонсон сказал, что система здравоохранения Великобритании столкнулась с беспрецедентной за все время пандемии нагрузкой на больницы страны.