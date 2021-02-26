Заделывать первую трещину на МКС будут 1 марта

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Космонавты на Международной космической станции сначала проведут тренировку по герметизации первой трещины, приступить к работе они могут уже 1 марта.

Об этом сообщил представитель Центра управления полетами в ходе переговоров с экипажем, трансляцию которых ведет НАСА.

Он также дал инструкции экипажу по проведению тренировки по устранению первой трещины. Согласно плану, Сергей Рыжиков будет работать с дрелью, в то время как Сергей Кудь-Сверчков – страховать его и оказывать необходимую помощь.

"После тренировки картина действий для вас будет ясна", - отметил представитель ЦУПа.

Первую трещину размером около 4 см на МКС обнаружили осенью 2020 года с помощью чаинок и заделали временными средствами. После этого скорость падения давления на МКС уменьшилась, но полностью не исчезла, поэтому в данный момент экипаж ведет поиски других мест утечки воздуха на МКС.

В данный момент экипаж снял с первой трещины временные заплатки и покрыл этот участок пластиковыми пленками для обследования ее на предмет расширения. Герметизация этой трещины запланирована на следующую неделю.

Кроме этого, экипаж нашел несколько вероятных мест, где могут располагаться трещины.

Об утечке воздуха на МКС стало известно 20 августа 2020 года. В прошлом году космонавтам с помощью чайных пакетиков удалось обнаружить одно из вероятных мест утечки и изолировать его временными средствами, однако полностью устранить ее пока не удается.

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Россия ведет переговоры с партнерами по станции о продлении срока ее эксплуатации до 2030 года.

В октябре 2020 года бортинженер пилотируемого корабля "Союз МС-16" Иван Вагнер в связи с утечкой воздуха на МКС из-за появившейся трещины на станции заявил, что одна из возможных причин образования трещины - длительный, 20-летний период эксплуатации МКС.