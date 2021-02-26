Две из трех предполагаемых трещин на МКС оказались царапинами

Фото: NASA

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Обследование еще одного участка на МКС не показало наличие в нем трещин, сообщил космонавт Сергей Рыжиков.

"В одном месте - это царапина. В другом месте - это скол", - сказал Рыжиков в ходе переговоров с Центром управления полетами (ЦУП), трансляцию которых ведет NASA.

Как отметил представитель ЦУПа, остается еще один район под трубой, в котором может располагаться трещина. Работы по его временной изоляции планируется начать уже в другие дни.

Космонавты уже обследовали этот участок в среду, 24 февраля. Тогда планировалось заклеить его диагностическими пластиковыми пленками, которые должны были показать наличие или отсутствие утечек воздуха. После того, как сделать это не удалось из-за труднодоступности участка, Рыжиков обследовал его с помощью микроскопа и передал снимки специалистам ЦУПа для изучения.

Ранее предполагалось, что всего на МКС может находится не менее трех трещин. Первую из них, длинной около 4 см, экипаж обнаружил осенью 2020 года с помощью чаинок и герметизировал ее временными средствами. В данный момент экипаж снял временные заплатки и покрыл поврежденный участок пластиковыми пленками для обследования трещины на предмет расширения. Герметизация этой трещины запланирована на следующей неделе.

В четверг, 25 февраля, экипаж обследовал "трещину №3", но как сообщал Рыжиков, течеискатель показал "стабильность измерения, отсутствие трещины". "По первой плоскости, с которой я работал сегодня, я проверил, утечек нет сегодня", - отметил космонавт.

Утечка воздуха на МКС

Об утечке воздуха на МКС стало известно 20 августа 2020 года. Тогда пресс-служба "Роскосмоса" сообщила об изоляции экипажа станции в российском модуле "Звезда" на время проверки давления в американском сегменте. 24 августа глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил "Интерфаксу", что утечка воздуха на МКС незначительна и еле уловима приборами. По данным руководителя полета российского сегмента МКС Владимира Соловьева, темпы утечки воздуха в тысячи раз меньше критических.

17 февраля космическим грузовиком "Прогресс МС-16" на станцию был доставлен мощный микроскоп, который планируется использовать для поиска других мест утечки. Также грузовик доставил материалы для герметизации трещин.

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Россия ведет переговоры с партнерами по станции о продлении срока ее эксплуатации до 2030 года.

В октябре 2020 года бортинженер пилотируемого корабля "Союз МС-16" Иван Вагнер в связи с утечкой воздуха на МКС из-за появившейся трещины на станции заявил, что одна из возможных причин образования трещины - длительный, 20-летний период эксплуатации МКС.