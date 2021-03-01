Космонавты задействовали пылесос при герметизации трещины на МКС

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Экипаж МКС при герметизации трещины на станции использует средства защиты и пылесос для устранения металлической стружки, сообщил представитель ЦУП в ходе переговоров с космонавтами, трансляцию которых ведет NASA.

"Разметку ножом тоже с включенным пылесосом сделай и не забудь надеть очки защитные", - сказал он.

В понедельник экипаж планирует приступить к работам по устранению первой трещины на МКС. В данный момент космонавты проводят тренировку на специальной металлической пластине. Они действуют по видеоинструкции, которую им прислали специалисты Ракетно-космической корпорации "Энергия", отработавшие тот же процесс на Земле.

Всего работы по герметизации первой трещины займут пять дней. Их планируют завершить пятого марта. По краям трещины сделают несколько отверстий дрелью, очистят поверхность спиртовыми салфетками, покроют ее термопастой и специальным герметаллом.

Ранее сообщалось, что за выходные давление в отсеке модуля "Звезда", где наблюдается утечка воздуха, упало в полтора раза, с 728 до 465 мм ртутного столба.

26 февраля космонавты закрыли люк в отсек модуля "Звезда" на МКС, где наблюдается утечка воздуха. Космонавты измеряли давление в отсеке каждые четыре часа с помощью мановакуумметра.

Трещины на МКС

1 марта экипаж планирует приступить к герметизации первой трещины на МКС. Трещину размером около 4 см на МКС обнаружили осенью 2020 года с помощью чаинок и заделали временными средствами. После этого скорость падения давления на МКС уменьшилась, но полностью не исчезла, поэтому в данный момент экипаж ведет поиски других мест утечки воздуха на МКС.

Несколько дней назад экипаж также снял с трещины временную заплатку для обследования ее на предмет расширения. Кроме этого, экипаж выявил несколько вероятных мест, в которых могут располагаться трещины.

В четверг, 25 февраля, космонавты обследовали участок с трещиной №3, но, как сообщал космонавт Сергей Рыжиков, течеискатель показал "стабильность измерения, отсутствие трещины". "По первой плоскости, с которой я работал сегодня, я проверил, утечек нет сегодня", - отметил космонавт.

В пятницу космонавт изучил несколько мест, которые ранее были заклеены пластиковой пленкой, обследование показало отсутствие трещин. "В одном месте - это царапина. В другом месте - это скол", - сообщил Рыжиков.

Еще одно вероятное место расположения трещины располагается под трубой. В среду, 24 февраля, экипаж попытался покрыть его диагностическими пластиковыми пленками, которые должны были показать наличие или отсутствие утечек воздуха. После того, как сделать это не удалось из-за труднодоступности участка, Рыжиков обследовал его с помощью микроскопа и передал снимки специалистам ЦУПа для изучения.

Об утечке воздуха на МКС стало известно 20 августа 2020 года. Тогда пресс-служба "Роскосмоса" сообщила об изоляции экипажа станции в российском модуле "Звезда" на время проверки давления в американском сегменте. 24 августа глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил "Интерфаксу", что утечка воздуха на МКС незначительна и еле уловима приборами. По данным руководителя полета российским сегментов МКС Владимира Соловьева, темпы утечки воздуха в тысячи раз меньше критических.

17 февраля космическим грузовиком "Прогресс МС-16" на станцию был доставлен мощный микроскоп, который планируется использовать для поиска других мест утечки. Также грузовик доставил материалы для герметизации трещин.