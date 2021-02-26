В администрации Саркисяна опровергли возврат ходатайства об увольнении начальника ГШ ВС

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В администрации президента Армении опровергли заявление оппозиции о том, что президент Армен Саркисян вернул в правительство с возражениями ходатайство премьера Никола Пашиняна об увольнении начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна.

"Сведения не соответствуют действительности. Президент выразит свою позицию в трехдневный срок", - сообщила "Интерфаксу" помощник президента Асмик Петросян.

Ранее экс-министр юстиции Армении, член оппозиционного "Движения спасения родины" Арпине Ованнисян написала в своем фейсбуке, что президент вернул в правительство ходатайство премьера и изложил свои возражения.

В пятницу Саркисян провел политические консультации по внутриполитической ситуации в стране с представителями парламентских фракций.

Как сообщает пресс-служба президента, он встретился с руководителем правящей фракции "Мой шаг" Лилит Макунц, главой оппозиционной фракции "Светлая Армения" Эдмоном Марукяном и секретарем оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Арманом Абовяном.