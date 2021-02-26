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"Спутник V" начнут производить в Белоруссии в ближайшее время

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в ближайшее время начнется в Белоруссии, сообщил в пятницу руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Белоруссия одной из первых провела ключевой этап по технологическому трансферу производства вакцины ("Спутник V)", который позволит в ближайшее время начать выпуск вакцины в Белоруссии", - сказал он на конференции с представителями министерства здравоохранения Белоруссии по выпуску "Спутник V".

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"После удовлетворения части внутреннего спроса возможно также экспортировать вакцину из Белоруссии другим странам, чтобы помогать другим государством в борьбе с пандемией", - добавил Дмитриев. При этом руководитель РФПИ отметил, что приоритетом является вакцинация граждан России и Белоруссии.

В свою очередь гендиректор белорусского предприятия "Белмедпрепараты" Сергей Беляев сообщил, что уже выпущены первые пробные партии вакцины "Спутник V", которые должны быть проверены на соответствие всем стандартам.

С 18 января по поручению президента РФ в стране началась массовая вакцинация. Сейчас россиян прививают в основном "Спутником V" - первой российской вакциной от коронавируса, разработанной в центре им. Гамалеи. По данным Минздрава, в России от COVID-19 вакцинировано около 4 млн человек.

В настоящее время "Спутник V" зарегистрирован для применения в 37 странах мира.

Белоруссия Спутник V коронавирус

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