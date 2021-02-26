Москва и Бишкек договорились о поставках "Спутника V" в Киргизию

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Москва и Бишкек договорились о поставках в Киргизию российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщила в пятницу пресс-секретарь президента Киргизии Галина Байтерек по итогам первого зарубежного визита президента Садыра Жапарова в Москву.

По ее словам, кампания по вакцинации населения Киргизии начнется после поставки препарата.

23 февраля Минздрав Киргизии сообщил о регистрации "Спутника V" в республике.

В ведомстве заявили, что регистрация вакцины в Киргизии позволит в ближайшее время провести вакцинацию населения для профилактики COVID-19.

На брифинге 22 января глава Минздрава Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев сообщил, что вакцинация от COVID-19 в стране будет добровольной.

"Первыми вакцину от коронавируса получат медики, затем группы риска и уязвимые слои населения Киргизии. На третьем этапе прививки будут делать за счет государства и доноров всем желающим на добровольной основе", - заявил Бейшеналиев.