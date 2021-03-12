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Лукашенко допустил появление белорусской COVID-вакцины во 2-й половине года

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Белоруссия может сделать свою вакцину от коронавируса во второй половине 2021 года, заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе общения с работниками Молодечненской ЦРБ в Минской области в пятницу.

"Очень надеюсь, что где-то во второй половине этого года мы не просто произведем вакцину по российской технологии, а сделаем свою. Специалисты работают. То есть уже на нашей базе, наших технологиях", - приводит слова белорусского лидера госагентство БелТА.

Лукашенко напомнил, что до конца марта в Белоруссии начнется производство российской вакцины и пообещал, что в стране будет выбор вакцин, упомянув о поставках китайского препарата.

Сам Лукашенко вакцинироваться пока не намерен, ссылаясь на то, что он переболел коронавирусом, и в организме должны быть антитела.

"Я надеюсь, что у меня еще антитела сохранились, хотя времени с августа достаточно прошло. Надо уже смотреть. Но я надеюсь. Не паникую. У меня нет возможности паниковать. Если президент запаникует, следом будете вы, а потом весь народ. Я принял решение, что коль у меня есть антитела, мне вакцинироваться не надо. Но придет время, надо будет попробовать", - заявил он.

Хроника 09 января 2020 года – 12 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Александр Лукашенко Белоруссия Коронавирус

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