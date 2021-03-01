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Госдеп будет координировать с ЕС любые действия в отношении России

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Власти США намерены продолжать тесно координировать с ЕС действия в отношении РФ, заявил в понедельник представитель Госдепа Нед Прайс.

"Мы всегда тесно координировали наши действия. Наши инициативы никогда не станут сюрпризом для ЕС. То же самое касается и их инициатив", - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос о возможных мерах администрации США в связи с ситуацией с оппозиционером Алексеем Навальным.

Прайс подчеркнул, что данная тема - "это важный приоритет" для Вашингтона.

Ранее в понедельник CNN сообщил со ссылкой на источники в Белом доме, что администрация США готовится ввести на этой неделе ограничительные меры против России из-за ситуации с Навальным.

Эти санкции станут первыми ограничительными мерами, которые предпримет администрация президента США Джо Байдена против России.

Кроме того, CNN со ссылкой на источник отмечает, что в Вашингтоне активно обсуждают и другие варианты ограничительных мер против России, и один из них может быть готов в ближайшие недели. В частности, обсуждается подготовка указа, который бы предполагал введение санкций против России "за многочисленные атаки на демократию США и на американский военный персонал, включая за атаки на SolarWinds и за обещания наград за нападения на американских солдат в Афганистане".

Комитет постоянных представителей (Coreper) стран ЕС в понедельник согласовал запуск письменной процедуры принятия постановления Совета ЕС о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. По информации ряда СМИ, эти санкции будут окончательно утверждены в течение вторника.

Ранее европейские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что санкции могут ввести против главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, генпрокурора Игоря Краснова, директора Росгвардии Виктора Золотова и директора ФСИН Александра Калашникова.

Евросоюз Россия США Алексей Навальный

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