Премьер Венгрии привился от COVID-19 китайским препаратом

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Премьер Венгрии Виктор Орбан сделал прививку от коронавируса COVID-19, передают европейские СМИ.

Речь идёт о вакцине китайской компании Sinopharm.

Венгрия, в отличие от других стран ЕС, применяет в рамках кампании по вакцинации от коронавируса не только препараты, уже одобренные европейским регулятором EMA. Так, венгерские врачи используют вакцину из Китая, а также - российскую вакцину "Спутник V".

С 24 февраля в Венгрии начали применять Sinopharm. Ранее страна получила первую партию вакцины. В партии 550 тыс. доз. Этого достаточно, чтобы вакцинировать 275 тыс. человек.

Власти страны надеются вакцинировать 70% населения к июню 2021 года.