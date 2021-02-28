Оппозиция предложила премьеру Армении сделку по внеочередным выборам

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Руководитель оппозиционной парламентской фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян призвал премьера Никола Пашиняна отказаться от идеи уволить начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна, предложив "сделку" по внеочередным парламентским выборам.

"Я предлагаю премьер-министру завтра же (в понедельник) отозвать из администрации президента свое предложение об увольнении начальника ГШ ВС. В ответ мы готовы подписать с премьером любой документ о том, что в случае его отставки и назначения внеочередных парламентских выборов не выдвинем и не поддержим какую-либо кандидатуру на этот пост", - сказал Марукян в эфире на своей странице в фейсбуке.

По его словам, реализация данного предложения позволит вывести страну из внутриполитического кризиса.

Марукян отметил, что премьер Армении должен отказаться от действий против армии.

По мнению оппозиционного политика, объявляя митинги своих сторонников, Пашинян "преднамеренно ведет страну к потрясениям".

Для роспуска парламента премьер Армении должен уйти в отставку, парламент два раза подряд не сможет выбрать нового премьера, после чего он автоматически будет распущен и назначены новые выборы, в результате которых новое большинство изберет премьер-министра.

Ранее Пашинян предлагал парламентской оппозиции подписать документ, согласно которому, в случае его отставки они не будут выдвигать своего кандидата.

Как сообщалось, сразу три митинга и шествия пройдут в Ереване в понедельник, 1 марта.

В 15:00 митинг организует возглавляемая первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном партия "Армянский национальный конгресс" в память о погибших 1 марта 2008 года демонстрантах и полицейских и в память погибших в карабахской войне.

В 18:00 оппозиция Армении проведет митинг и шествие с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

В 18:30 митинг и шествие организует премьер Пашинян, на котором, по его словам, будет подтверждена готовность народа "защищать гражданский, народный, демократический, конституционный порядок в Армении и народную власть".