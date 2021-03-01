Постпреды стран ЕС одобрили начало санкционной процедуры из-за Навального

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Комитет постоянных представителей (Coreper) стран ЕС согласовал в понедельник запуск письменной процедуры принятия постановления Совета ЕС о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

Решение постпредов принято без обсуждения.

"Coreper принял свое решение. Что касается сроков дальнейшей письменной процедуры, вопрос уточняется", - сообщил "Интерфаксу" в Брюсселе источник в институтах ЕС.

Он также сказал, что на этой стадии не может называть ни имена, ни количество подпадающих под санкции лиц.

Теперь Совет ЕС должен утвердить свое постановление по письменной процедуре, и после публикации в "Официальном журнале" Евросоюза, ограничительные меры вступят в силу.

Позднее собеседник агентства уточнил, что письменная процедура принятия постановления и публикация в "Официальном журнале" ЕС ожидаются во вторник.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель подтвердил 25 февраля, что на этой неделе будут введены санкции в отношении должностных лиц РФ из-за ситуации с Навальным по санкционному режиму о нарушении прав человека. "Хочу повторить, что мы осуждаем то, как обращаются с Алексеем Навальным, и мы требуем его немедленного освобождения", - сказал он.

Главы МИД стран ЕС 22 марта пришли к политическому решению о подготовке санкций против ряда должностных лиц РФ в связи с ситуацией вокруг Навального. Об этом в тот же день заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Ранее европейские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что санкции могут ввести против главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, генпрокурора Игоря Краснова, директора Росгвардии Виктора Золотова и директора ФСИН Александра Калашникова.