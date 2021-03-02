Под санкции США против РФ по делу Навального могут попасть 10 чиновников

Российский оппозиционер Алексей Навальный Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Санкции США против России в связи с "делом Навального" могут коснуться 10 чиновников, имеющих связи с руководством РФ. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя американских властей.

По данным Bloomberg, об американских санкциях планируется объявить уже во вторник, причем они будут сопоставимы с готовящимися ограничительными мерами ЕС.

Ранее во вторник телеканал CNN, ссылаясь на чиновников администрации США, сообщал, что Вашингтон может ввести санкции в связи с ситуацией вокруг российского оппозиционера Алексея Навального уже на этой неделе. По данным других источников телеканала, это может произойти 2 марта.

По оценкам телеканала, эти санкции станут первыми, наложенными на Россию администрацией президента Джо Байдена, они "зададут тон дальнейшей политике в отношении Москвы".

Администрация Байдена таким образом хочет послать России "сильный сигнал", касающийся соблюдения прав человека. Они также продемонстрируют важность, того, что действия предпринимаются совместно с союзниками.

В ближайшие недели, по словам источников, "планируется решить более широкий набор проблем, связанных с вызовами со стороны России", отмечал CNN.

Один из обсуждаемых вариантов – это ориентированный на Россию исполнительный указ, который приведет к санкциям против РФ "за ее многочисленные нападения на американскую демократию и американский персонал, включая хакерские атаки на компанию SolarWinds и награды, назначенные за убийства американских солдат в Афганистане, все – в одном пакете", пояснил один из источников CNN.

Белый дом и госдепартамент США не ответили на запрос о комментариях, добавил телеканал.