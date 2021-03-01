Пресс-служба президента Армении опровергла договоренность об отставке начальника Главштаба

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Армении Армен Саркисян обсудили в понедельник внутриполитическую обстановку, но информация о якобы достигнутой договоренности об отставке руководителя главного штаба не соответствует действительности, сообщает пресс-служба президента.

"Президент Армении и премьер Армении сегодня встретились. Поскольку у президента проблемы со здоровьем, премьер-министр навестил его", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что Саркисян и Пашинян обсудили также внутриполитическую ситуацию. "Распространяемая иная информация является абсолютной ложью и преследует цель еще более накалить обстановку", - подчеркнули в администрации президента.

Ранее в ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что президент и премьер достигли договоренности относительно вопроса об отставке начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна, о чем Пашинян сообщит на митинге своих сторонников в 18:30.

25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера Никола Пашиняна и правительства республики. Пашинян в ответ заявил о попытке военного переворота и подал президенту ходатайство об увольнении начальника Главного штаба ВС Армении Гаспаряна.