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Пресс-служба президента Армении опровергла договоренность об отставке начальника Главштаба

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Армении Армен Саркисян обсудили в понедельник внутриполитическую обстановку, но информация о якобы достигнутой договоренности об отставке руководителя главного штаба не соответствует действительности, сообщает пресс-служба президента.

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"Президент Армении и премьер Армении сегодня встретились. Поскольку у президента проблемы со здоровьем, премьер-министр навестил его", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что Саркисян и Пашинян обсудили также внутриполитическую ситуацию. "Распространяемая иная информация является абсолютной ложью и преследует цель еще более накалить обстановку", - подчеркнули в администрации президента.

Ранее в ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что президент и премьер достигли договоренности относительно вопроса об отставке начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна, о чем Пашинян сообщит на митинге своих сторонников в 18:30.

25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера Никола Пашиняна и правительства республики. Пашинян в ответ заявил о попытке военного переворота и подал президенту ходатайство об увольнении начальника Главного штаба ВС Армении Гаспаряна.

Армения Оник Гаспарян

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