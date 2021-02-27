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Пашинян вновь направил ходатайство об увольнении начальника ГШ ВС

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь направил президенту республики Армену Саркисяну ходатайство об увольнении начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна.

Пашинян написал в своем фейсбуке, что это решение президента "не способствует развязке ситуации".

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Он сообщил, что в установленном порядке вновь направил ходатайство об увольнении Гаспаряна президенту Армении.

"Ожидаю, что указ будет подписан в установленном порядке", - отметил Пашинян.

Ранее в субботу стало известно, что Саркисян не подписал указ об освобождении от должности начальника Главного штаба.

"Проект указа был изучен юристами и экспертами, в результате чего было принято решение, что он противоречит Конституции. Президент Армении, в рамках своих конституционных полномочий, вернул проект указа с возражениями", - сообщила вечером в субботу пресс-служба президента Армении.

Согласно законодательству, премьер может обратиться с тем же ходатайством во второй раз.

Обострение ситуации в Армении

Обстановка в Армении резко обострилась 25 февраля после того, как главный штаб вооруженных сил страны выпустил заявление с требованием отставки премьер-министра Пашиняна и правительства.

24 февраля президент Армении Армен Саркисян подписал указ об освобождении Тирана Хачатряна с должности первого заместителя начальника главного штаба ВС Армении. Как сообщила пресс-служба президента, указ об освобождении подписан по предложению Пашиняна. Ранее Хачатрян поставил под сомнение заявления Пашиняна о том, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе "ракеты "Искандер" не взорвались или взорвались лишь на 10%".

Премьер Пашинян 25 февраля в ответ на требование его отставки со стороны Вооруженных сил Армении заявил о попытке военного переворота в стране и подал президенту ходатайство об увольнении Гаспаряна.

26 и 27 февраля состоялись встречи президента с начальником ГШ ВС, представителями оппозиции, парламентских и внепарламентских сил. В Ереване оппозиция проводит митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Армен Саркисян Никол Пашинян Оник Гаспарян Армения

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