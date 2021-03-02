Германия проведет переговоры с США по поводу "Северного потока 2"

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Кабмин ФРГ обещает провести переговоры с властями США по поводу "Северного потока 2", говорится в ответе правительства Германии на депутатский запрос фракции "Зеленые".

"С новым правительством США будут искать контакта как страны-члены ЕС, так и федеральное правительство в двустороннем порядке", - сказано в ответе, размещенном на сайте бундестага ФРГ.

Правительство напомнило, что неоднократно поднимало вопрос газопровода в разговорах с предыдущей американской администрацией.