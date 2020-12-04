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Конгресс предложил ежегодно составлять отчет о действиях РФ против военных США

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Предложение о составлении ежегодного отчета о любых действиях России, направленных против американских военнослужащих, включено в американский законопроект о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2021 финансовый год (NDAA).

"Установить ежегодную отчетность о любых "вознаграждениях" или других попытках Российской Федерации, ее агентов или доверенных лиц для поощрения или поддержки нападений на американских военнослужащих или персонал", - говорится в выдержках из законопроекта, опубликованных комитетом по делам вооруженных сил Палаты представителей США.

Кроме того, законодатели требуют "отчета о поддержке Российской Федерацией экстремистов, действующих по расовым и этническим мотивам".

Также указывается на необходимость полностью финансировать Европейскую инициативу сдерживания и инвестировать "в дополнительные возможности, поддерживающие сдерживание в зоне операций Европейского командования".

Помимо этого, предлагается выделить $250 млн на инициативу по содействию безопасности Украины, которая оказывает поддержку и помощь украинским Вооруженным Силам.

Ранее газета The New York Times опубликовала статью, в которой со ссылкой на неназванных американских официальных лиц сообщала, что российская военная разведка якобы предлагала боевикам движения "Талибан" (запрещено в РФ) вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане. По информации издания, это якобы происходило в разгар переговоров о мирном урегулировании афганского конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эти сообщения.

США Россия Афганистан Талибан

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